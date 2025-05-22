Путин обсудил с Мирзиеевым отношения России и Узбекистана

Владимир Путин провел беседу с Шавкатом Мирзиеевым. Стороны обсудили двусторонние отношения и международную повестку.

Российский президент Владимир Путин провел телефонную беседу со своим узбекистанским коллегой Шавктом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба главы республики.

Лидеры двух стран также обсудили вопросы развития и укрепления двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Руководители стран уделили внимание практической реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, связанных с торгово-экономической сферой.

Путин и Мирзиеев подчеркнули важность продолжения работы и взаимодействия для увеличения товарооборота, расширения контактов, продвижения проектов, гуманитарного обмена.

Кроме того, они отметили необходимость подготовки и обеспечения результативности заседания Совета регионов России и Узбекистана, которое пройдет осенью 2025 года.

В заключение президенты двух государств обменялись мнениями по международной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий.