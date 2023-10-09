Узбекистан и «Газпром» обсуждают газовые поставки

Опубликовано: 11:13, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистан начал переговоры с «Газпромом» о поставках газа. Ранее лидеры стран России, Казахстана и Узбекистана дали старт поставкам газа через Казахстан.

Глава узбекского Минэнерго Журабек Мирзамахмудов сообщил о начале переговоров между Ташкентом и «Газпромом» о среднесрочных и долгосрочных контрактах по газовым поставкам.

«В рамках официального визита нашего президента (в Россию - ред.) мы с "Газпромом" начали переговоры о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа»

- Журабек Мирзамахмудов

Ранее в «Газпроме» заявляли об экспорте газа в Узбекистан через Казахстан. Поставки начнутся в четвертом квартале 2023 года. Контракт был подписан Мирзамахмудовым и руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером.

Напомним, в субботу лидеры России, Узбекистана и Казахстана дали старт поставкам российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан.