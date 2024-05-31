"ЮТэйр" свяжет Сургут и Грозный

"ЮТэйр" станет первой авиакомпанией, которая соединит Сургут и Грозный. Первый рейс состоится в ближайшие выходные.

Через несколько дней авиакомпания "ЮТэйр" запустит рейс Сургут – Грозный. Об этом сказано в Telegram-канале авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться по субботам. Из Сургута самолеты будут вылетать в 09:05, а прибывать в Грозный – в 11:20. В обратном направлении вылет планируется в 12:35, а прибытие – в 18:40.

"ЮТэйр" станет первой авиакомпанией, которая выполняет прямые рейсы между этими городами. Первый рейс запланирован на 8 июня.