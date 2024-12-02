Установку новогодней елки в Тбилиси отложили из-за протестов

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что установку новогодней елки и зажжение на ней огней пришлось перенести из-за массовых протестов. О точной дате торжественной церемонии еще неизвестно.

Мэрии Тбилиси пришлось отложить церемонию зажжения огней на главной елке из-за протестов, рассказал мэр столицы Грузии Каха Каладзе. Традиционно она стоит перед зданием парламента.

Он пообещал, что елку все равно установят, несмотря на планы протестующих «радикалов».

«Я слышу конкретные заявления относительно новогодних событий от радикалов о том, что они собираются предпринять различные действия, которые категорически неприемлемы. Даже во время войны новогоднюю елку ставят, чтобы максимально облегчить положение людей, детей»

- Каха Каладзе

Он передал, что новую дату зажжения елки объявят позже.

Новый год в Тбилиси

Столицу Грузии стали украшать еще в середине ноября. В ночное время на улицах города стала появляться иллюминация. После 28 ноября, когда начались массовые протесты, процесс установки украшений затруднился, а после и вовсе прекратился.

По плану, праздничные мероприятия в Тбилиси начнутся 13 декабря. На площади Орбелиани откроется новогодняя ярмарка и в парке Деда Эна, у Дома Юстиции установят большой каток. Также в городе организуют Рождественскую деревню. На нее и другие мероприятия мэрия Тбилиси потратит свыше 8,6 млн лари.