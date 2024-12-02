Вестник Кавказа

Установку новогодней елки в Тбилиси отложили из-за протестов

Установку новогодней елки в Тбилиси отложили из-за протестов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что установку новогодней елки и зажжение на ней огней пришлось перенести из-за массовых протестов. О точной дате торжественной церемонии еще неизвестно.

Мэрии Тбилиси пришлось отложить церемонию зажжения огней на главной елке из-за протестов, рассказал мэр столицы Грузии Каха Каладзе. Традиционно она стоит перед зданием парламента.

Он пообещал, что елку все равно установят, несмотря на планы протестующих «радикалов».

«Я слышу конкретные заявления относительно новогодних событий от радикалов о том, что они собираются предпринять различные действия, которые категорически неприемлемы. Даже во время войны новогоднюю елку ставят, чтобы максимально облегчить положение людей, детей»

- Каха Каладзе

Он передал, что новую дату зажжения елки объявят позже.

Новый год в Тбилиси

Столицу Грузии стали украшать еще в середине ноября. В ночное время на улицах города стала появляться иллюминация. После 28 ноября, когда начались массовые протесты, процесс установки украшений затруднился, а после и вовсе прекратился.

По плану, праздничные мероприятия в Тбилиси начнутся 13 декабря. На площади Орбелиани откроется новогодняя ярмарка и в парке Деда Эна, у Дома Юстиции установят большой каток. Также в городе организуют Рождественскую деревню. На нее и другие мероприятия мэрия Тбилиси потратит свыше 8,6 млн лари.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1070 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кобахидзе предложил дискуссию молодым участникам протестов

Кобахидзе предложил дискуссию молодым участникам протестов

Протесты в Грузии 2024 – отношение России: Москва и Тбилиси сегодня

Протесты в Грузии 2024 – отношение России: Москва и Тбилиси сегодня

Парламент Грузии снизил уровень безопасности

Парламент Грузии снизил уровень безопасности

Ночной протест в Тбилиси прошел без погромов

Ночной протест в Тбилиси прошел без погромов

Еще пять человек задержаны за участие в митингах в Тбилиси

Еще пять человек задержаны за участие в митингах в Тбилиси

Участники акции протеста в Тбилиси провоцируют силовиков

Участники акции протеста в Тбилиси провоцируют силовиков

Акция протеста снова проходит в Тбилиси

Акция протеста снова проходит в Тбилиси

Протесты в Грузии лишились огневой мощи

Протесты в Грузии лишились огневой мощи

Что происходит в Грузии: как прошел седьмой день протестов 2024?

Что происходит в Грузии: как прошел седьмой день протестов 2024?

Блинкен пригрозил властям Грузии новыми санкциями

Блинкен пригрозил властям Грузии новыми санкциями

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы