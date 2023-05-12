Ушла из жизни североосетинская актриса Светлана Дудиева

Опубликовано: 18:11, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Ушла из жизни звезда осетинского кинематографа Светлана Дудиева, известная зрителям по роли Венеры в картине "Семейная драма", а также по работе на радио Северной Осетии.

Сегодня не стало одной из самых красивых актрис осетинского кинематографа - умерла Светлана Дудиева, сообщает ГТРК "Алания".

Североосетинским зрителям она хорошо знакома по роли Венеры, матери пятерых девочек в любимом многими поколениями фильме "Семейная драма", - говорится в некрологе.

Также актриса снималась в картине "Пишите письма".

Светлана Дудиева окончила осетинскую студию ГИТИСа, но известна не только по киноролям, но и по работе в театре. После окончания театральной карьеры она трудилась режиссером на североосетинском радио.