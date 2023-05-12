Ушла из жизни североосетинская актриса Светлана Дудиева

Ушла из жизни звезда осетинского кинематографа Светлана Дудиева, известная зрителям по роли Венеры в картине "Семейная драма", а также по работе на радио Северной Осетии.
Сегодня не стало одной из самых красивых актрис осетинского кинематографа - умерла Светлана Дудиева, сообщает ГТРК "Алания".
Североосетинским зрителям она хорошо знакома по роли Венеры, матери пятерых девочек в любимом многими поколениями фильме "Семейная драма", - говорится в некрологе.
Также актриса снималась в картине "Пишите письма".
Светлана Дудиева окончила осетинскую студию ГИТИСа, но известна не только по киноролям, но и по работе в театре. После окончания театральной карьеры она трудилась режиссером на североосетинском радио.