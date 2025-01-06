Ущерб от подпольной криптофермы в Махачкале превысил 180 млн рублей

В Дагестане сконструировали крупную майнинг-ферму, которая нанесла ущерб электросетям республики на 180 млн рублей.

В Махачкале накрыли подпольную криптоферму, которая нанесла колоссальный ущерб энергосетям региона. Специалисты подсчитали, что майнеры украли у города электроэнергии на 180 млн рублей, об этом поведали в пресс-службе регионального отделения "Россетей".

"Ущерб от таких действий исчисляется миллионами рублей — более 180 миллионов, если быть точным. А ведь эти средства могли бы пойти на развитие инфраструктуры, модернизацию оборудования и повышение качества услуг для всех нас"

— директор филиала "Россетей" Арсен Гаджиев

Сообщается, что майнеры создали систему, которая состояла из 408 устройств для добычи криптовалюты. Система была подключена к электросетям без разрешения.

Делом майнеров займутся правоохранительные органы региона.