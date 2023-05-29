Ушел из жизни актер и кинорежиссер Эльхан Гасымов

Скончался известный кинорежиссер Эльхан Гасымов, сообщил местным СМИ друг семьи покойного, рассказали в Союзе кинематографистов Азербайджана.
Эльхан Гасымов родился 24 апреля 1945 года в Нахчыване. Популярность к нему пришла после исполнения главной роли в фильме "Где Ахмед?". С 1969 года он работал на киностудии "Азербайджанфильм", где поставил много художественных и документальных фильмов, а ткже был автором сюжетов сатирического киножурнала "Мозалан", передает Sputnik Азербайджан.
18 декабря 2000 года за заслуги в развитии азербайджанского киноискусства Гасымову было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Азербайджана".
Церемония прощания с Эльханом Гасымовым пройдет завтра в киностудии "Азербайджанфильм". Кинорежиссер будет похоронен рядом с сыном.