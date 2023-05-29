Ушел из жизни актер и кинорежиссер Эльхан Гасымов

Опубликовано: 20:19, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на 79-м году ушел из жизни известный азербайджанский киноактер, кинорежиссер Эльхан Гасымов. Он известен азербайджанскому зрителю по главной роли в художественном фильме "Где Ахмед?" и как автор сюжетов сатирического киножурнала "Мозалан".

Скончался известный кинорежиссер Эльхан Гасымов, сообщил местным СМИ друг семьи покойного, рассказали в Союзе кинематографистов Азербайджана.

Эльхан Гасымов родился 24 апреля 1945 года в Нахчыване. Популярность к нему пришла после исполнения главной роли в фильме "Где Ахмед?". С 1969 года он работал на киностудии "Азербайджанфильм", где поставил много художественных и документальных фильмов, а ткже был автором сюжетов сатирического киножурнала "Мозалан", передает Sputnik Азербайджан.

18 декабря 2000 года за заслуги в развитии азербайджанского киноискусства Гасымову было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Азербайджана".

Церемония прощания с Эльханом Гасымовым пройдет завтра в киностудии "Азербайджанфильм". Кинорежиссер будет похоронен рядом с сыном.