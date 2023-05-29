Эльхан Гасымов: биография

Советский, азербайджанский актер и режиссер Эльхан Гасымов появился на свет в 1945 году, 24 апреля, в Нахчыване.
Актерскому искусству он обучался на соответствующем факультете Азербайджанского государственного института искусств (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Позже, уже во время карьеры актера, отучился на режиссерском факультете Ленинградского государственного технического университета.
Эльхан Гасымов - актер
Первая же роль принесла Гасымову успех. Он дебютировал в комедии 1963 года "Где Ахмед?", сыграв главную роль шофера Ахмеда.
С 1969 года артист трудился на киностудии "Азербайджанфильм". Он принимал участие в десятках художественных и документальных фильмов. Самые известные:
- "Дело 777",
- "Последний перевал",
- "Мальчики с нашей улицы",
- "Зонтик для молодоженов",
- "Ветер в лицо",
- "Комната в отеле",
- "Жди меня".
Гасымов создавал также сюжеты для популярного сатирического киножурнала "Мозалан".
Эльхан Гасымов - режиссер
Гасымов был известен и как выдающийся режиссер.
Наиболее яркие его проекты - драмы "Старики, старики…" (1982) и "Старый причал" (1984).
Награда
В 2000 году, 18 декабря, Эльхан Гасымов был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджана".
Награду артист получил за заслуги в развитии азербайджанского киноискусства.
Смерть
Эльхан Гасымов ушел из жизни 29 мая 2023 года. По данным СМИ, артист тяжело болел - у него были проблемы с сердцем.