Эльхан Гасымов: биография

Опубликовано: 23:51, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Кадр из фильма "Где Ахмед?"

Актер и режиссер Эльхан Гасымов был известен в первую очередь по главной роли в фильме "Где Ахмед?" Однако артист участвовал в десятках кинолент, как документальных, так и художественных.

Советский, азербайджанский актер и режиссер Эльхан Гасымов появился на свет в 1945 году, 24 апреля, в Нахчыване.

Актерскому искусству он обучался на соответствующем факультете Азербайджанского государственного института искусств (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Позже, уже во время карьеры актера, отучился на режиссерском факультете Ленинградского государственного технического университета.

Эльхан Гасымов - актер

Первая же роль принесла Гасымову успех. Он дебютировал в комедии 1963 года "Где Ахмед?", сыграв главную роль шофера Ахмеда.

С 1969 года артист трудился на киностудии "Азербайджанфильм". Он принимал участие в десятках художественных и документальных фильмов. Самые известные:

"Дело 777",

"Последний перевал",

"Мальчики с нашей улицы",

"Зонтик для молодоженов",

"Ветер в лицо",

"Комната в отеле",

"Жди меня".

Кадр из фильма "Ветер в лицо"

Гасымов создавал также сюжеты для популярного сатирического киножурнала "Мозалан".

Эльхан Гасымов - режиссер

Гасымов был известен и как выдающийся режиссер.

Наиболее яркие его проекты - драмы "Старики, старики…" (1982) и "Старый причал" (1984).

Награда

В 2000 году, 18 декабря, Эльхан Гасымов был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджана".

Награду артист получил за заслуги в развитии азербайджанского киноискусства.

Смерть

Эльхан Гасымов ушел из жизни 29 мая 2023 года. По данным СМИ, артист тяжело болел - у него были проблемы с сердцем.