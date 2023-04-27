Опубликовано: 12:35, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В московском торговом центре распахнули свои двери магазины Maag, Dub и Vilet. Они заменили бренды, ушедшие из России в прошлом году.

Магазины брендов Maag, Dub и Vilet, явившиеся в Россию на смену маркам Zara, Pull&Bear и Stradivarius, которые покинули российский рынок в прошлом году, распахнули свои двери для посетителей в ТЦ "Авиапарк" в Москве, сообщает пресс-служба молла.

Вместо Zara открылся магазин Maag, и, как сообщают в ТЦ, в нем уже продается весенняя коллекция. Цены на одежду сохранились на уровне ушедшего бренда. Вещи поставляются из Турции, Марокко, Бангладеша и Пакистана.

Бренд Dub заменил в "Авиапарке" магазин Pull&Bear, а Vilet пришел вместо Stradivarius. Магазины расположены на втором этаже торгового центра.