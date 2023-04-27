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Ушедшие из России бренды успешно заменили в Москве

Ушедшие из России бренды успешно заменили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В московском торговом центре распахнули свои двери магазины Maag, Dub и Vilet. Они заменили бренды, ушедшие из России в прошлом году.

Магазины брендов Maag, Dub и Vilet, явившиеся в Россию на смену маркам Zara, Pull&Bear и Stradivarius, которые покинули российский рынок в прошлом году, распахнули свои двери для посетителей в ТЦ "Авиапарк" в Москве, сообщает пресс-служба молла.

Вместо Zara открылся магазин Maag, и, как сообщают в ТЦ, в нем уже продается весенняя коллекция. Цены на одежду сохранились на уровне ушедшего бренда. Вещи поставляются из Турции, Марокко, Бангладеша и Пакистана.

Бренд Dub заменил в "Авиапарке" магазин Pull&Bear, а Vilet пришел вместо Stradivarius. Магазины расположены на втором этаже торгового центра.

Zara вернется в Россию под другими именами

Zara вернется в Россию под другими именами

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