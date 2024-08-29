Уроженец Дагестана покорил Килиманджаро

Ахмед Муртузалиев совершил восхождение на самую высокую вершину Африки. Он является сыном мецената Омара Муртузалиева, ранее на Килиманджаро поднимался его другой сын.

Альпинист Ахмед Муртузалиев покорил самую высокую вершину Африки – Килиманджаро (5 895 м), сообщает пресс-служба министерства спорта Дагестана.

Как отметили в республиканском спортивном ведомстве, уроженец Дагестана взошел на высочайшую точку Черного континента, которая расположена в Танзании, сегодня утром.

Стоит добавить, что Ахмед является сыном президента Федерации спортивной борьбы РД и мецената Омара Муртузалиева. Несколько лет назад на вершину вулкана поднялся другой его сын – Тимур.