Уровень радиации у российско-иранской границы не превысил норму

Уровень радиации в точках Дагестана не превысил норму. Угрозы для населения республики нет, контроль ведется круглосуточно.

Уровень радиации в точках Дагестана, которые приближены к российско-иранской границе, не превышает естественного гамма-фона, пишет пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что специалисты проводят ежедневные замеры в населенном пункте Яраг и в Дербенте. По данным ведомства, гамма-фон колеблется в пределах 0,02 – 0,05 мкЗвт/ч.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что угрозы для населения Дагестана нет. Там же добавили, что контроль за показателями ведется круглосуточно.