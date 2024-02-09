Вестник Кавказа
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Уровень Азовского моря критически снизится из-за сильного ветра

Уровень Азовского моря критически снизится из-за сильного ветра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели Кубани объявили штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Из-за этого в акватории Азовского моря будет наблюдаться снижение уровня воды до неблагоприятных отметок.

Уровень воды в Азовском море значительно упадет в течение двух суток. Такое заявление сделало региональное отделение МЧС Кубани. 

Падение уровня воды связано с неблагоприятными погодными условиями. В частности, в регионе будет наблюдаться усиление ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим спасатели края объявили штормовое предупреждение. 

Отмечается, что сильный ветер прогнозируется в регионе с 15 по 17 февраля. 

МЧС региона рекомендуют во время штормового ветра избегать шатких конструкций, деревьев, линий электропередач и рекламных баннеров. 

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