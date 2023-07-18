"Урарту" не смог пробиться в Лигу чемпионов

Опубликовано: 23:58, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Ереванский "Урарту" уступил в гостевом матче боснийскому "Зриньски" и вылетел из квалификации Лиги чемпионов. Победитель противостояния определился в серии послематчевых пенальти.

Во вторник, 18 июля, в боснийском городе Мостар состоялась ответная встреча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Зриньски" и армянским "Урарту".

Основное время матча закончилось в пользу "Урарту" со счетом 2:1. На гол, который на 27-й минуте забил нападающий хозяев Неманя Билбия, армянская команда ответила двумя точными ударами полузащитника Нарека Григоряна (74-я минута и 90+1, с пенальти).

Игра перешла в дополнительное время. На 94-й минуте право на пенальти заработали уже хозяева поля. Одиннадцатиметровый реализовал нападающий Томислав Киш. А в компенсированное к первому экстра-тайму время полузащитник Артем Максименко снова вывел "Урарту" вперед".

Победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти, в которых сильнее оказался "Зриньски".