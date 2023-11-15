Ураган оставил без воды сотню крымских поселков

В Крыму сложилась парадоксальная ситуация – из-за урагана, принесшего на полуостров массу воды, без питьевой воды остались более ста крымских поселков, воду их жителям подвозят в автоцистернах.

Обилие воды, которое принес в Крым вчерашний ураган, частично или полностью оставило без питьевой воды свыше 100 населенных пунктов в восьми муниципалитетах региона из-за аварий на сетях водоснабжения, сообщили в пресс-службе компании "Вода Крыма".

В столичном Симферопольском районе полуострова без воды остались девять сел и два поселка, нет воды в четырех селах Бахчисарайского и в четырех – Советского районов. В Красногвардейском районе водоснабжения лишились около 40 населенных пунктов, передает "АиФ-Крым".

В большей или меньшей степени стихия затронула все поселения полуострова – это коснулось и Красноперекопского, Раздольненского и Ленинского районов республики.

Сейчас питьевую воду крымчанам доставляют в автоцистернах, сколько времени займет ремонт водных артерий полуострова, в водоснабжающей организации пока сказать не могут, однако работы по устранению аварий уже начались.