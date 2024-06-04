Вестник Кавказа

Ураган "Милтон" собирает первые жертвы

Ураган "Милтон" собирает первые жертвы
© Фото: Роскосмос
Ураган "Милтон" добрался до побережья американского штата Флорида и уже нанес свой удар, хотя и значительно подрастерял силы – американские СМИ говорят как минимум о двух жертвах, хотя их может быть значительно больше.

По меньшей мере два человека стали жертвами урагана "Милтон", добравшегося до штата Флорида на юго-востоке США, сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что погибшие жили в округе Сент-Люси, передает ТАСС.

Впрочем, телеканал Fox News с ссылкой на шерифа округа Сент-Луси сообщает о "множественных жертвах" в доме для пожилых людей на восточном побережье Флориды, несмотря на то что основной удар торнадо на себя приняло западное побережье.

Большой урон стихия нанесла и инфраструктуре - десятки домов в округе Сент-Луси были повреждены, некоторые с катастрофическими повреждениями. Многие из них - это сообщества для пожилых людей, где есть временные постройки для проживания, сообщил представитель округа Эрик Гилл.

В результате природных катаклизмов количество домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, перевалило за 1 млн 280 тыс, сообщает мониторинговый портал PowerOutage.us.

Ураган достиг суши около 20:35 (03:35 мск) в районе города Сиеста-Ки, основательно потеряв свой "запал" – его мощность была снижена с пятой, наивысшей, до третьей степени, скорость ветра упала с почти 300 до менее 200 км/ч, что слабее урагана "Хелен", ударившего по США в сентябре, свидетельствуют обновленные данные Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC).

Тем не менее, "Милтон" будет продолжать буйствовать в регионе, вызывая штормовые нагоны, ливневые дожди и разрушительные ветры в центральной части Флориды, еще как минимум до нынешнего вечера. 

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