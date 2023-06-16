Юный дагестанец совершил геройский поступок

Мальчик из Дагестана спас двух человек, тонувших в море. За героизм и мужество отец героя осуществил мечту школьника – купил ему велосипед.
Юный житель Дагестанских Огней Расул Гусейнов совершил геройский поступок на городском пляже, сообщает Telegram-канал "Сапа Кавказ".
Ученик 10-го класса одной из местных школ спас двух человек, тонувших в море. Он и его брат, находясь на море, заметили тонущих серферов. Мальчик без раздумий принялся спасать утопающих.
Отмечается, что школьник вытащил обоих на берег, держа одного на вытянутых вверх руках. За героизм и мужество при спасении двух человек отец Расула осуществил давнюю мечту мальчика – купил братьям велосипеды.