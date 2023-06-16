Юный дагестанец совершил геройский поступок

Опубликовано: 14:36, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мальчик из Дагестана спас двух человек, тонувших в море. За героизм и мужество отец героя осуществил мечту школьника – купил ему велосипед.

Юный житель Дагестанских Огней Расул Гусейнов совершил геройский поступок на городском пляже, сообщает Telegram-канал "Сапа Кавказ".

Ученик 10-го класса одной из местных школ спас двух человек, тонувших в море. Он и его брат, находясь на море, заметили тонущих серферов. Мальчик без раздумий принялся спасать утопающих.

Отмечается, что школьник вытащил обоих на берег, держа одного на вытянутых вверх руках. За героизм и мужество при спасении двух человек отец Расула осуществил давнюю мечту мальчика – купил братьям велосипеды.