Сколько стоит отдых в Дагестане?

Дагестан в этом сезоне пользуется особой популярностью у туристов, об этом свидетельствует статистика бронирований туроператоров, рассказали в АТОР.
Отдых в Дагестане 2023: цены
Цены на отдых в Дагестане выросли по сравнению с 2022 годом. Причина - высокий спрос. Причем подорожали как экскурсии, так и места размещения. Цены в гостиницах подскочили на четверть.
- "Интурист" предлагает недельный тур в этом месяце на двоих за 40 тыс рублей, однако в цену включено только проживание.
- У PEGAS Touristik пятидневный отдых на Каспийском море, в июне, с вылетом из Москвы, будет стоить от 45 тыс рублей на двоих. Перелет включен в стоимость.
- FUN&SUN предлагает недельный тур на море с перелетом по ценам от 108 тыс рублей.
- За семидневный пляжный тур в июле у оператора АЛЕАН с перелетом из Москвы придется заплатить от 103 тыс рублей на двоих.
Спрос на туры в Дагестан
По данным Минтуризма РД, гостиницы летом будут загружены практически по максимуму, особенно в августе. Туроператоры говорят о пятикратном росте продаж по сравнению с прошлым годом. Самый востребованный отдых - пляжный.
Однако эксперты заверяют, что мест в отелях хватит всем - туроператоры хорошо подготовились, так что у многих есть достаточно мест на гарантии. Поэтому желающие могут бронировать туры в Дагестан на протяжении всего лета: для организованных туристов места найдутся.