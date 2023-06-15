Сколько стоит отдых в Дагестане?

Опубликовано: 13:12, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спрос на отдых в Дагестане в 2023 году резко вырос, и одновременно подскочили цены. Но, несмотря на подорожание, бронирования не прекращаются. Во сколько обойдется отдых в Дагестане?

Дагестан в этом сезоне пользуется особой популярностью у туристов, об этом свидетельствует статистика бронирований туроператоров, рассказали в АТОР.

Отдых в Дагестане 2023: цены

Цены на отдых в Дагестане выросли по сравнению с 2022 годом. Причина - высокий спрос. Причем подорожали как экскурсии, так и места размещения. Цены в гостиницах подскочили на четверть.

"Интурист" предлагает недельный тур в этом месяце на двоих за 40 тыс рублей, однако в цену включено только проживание.

У PEGAS Touristik пятидневный отдых на Каспийском море, в июне, с вылетом из Москвы, будет стоить от 45 тыс рублей на двоих. Перелет включен в стоимость.

FUN&SUN предлагает недельный тур на море с перелетом по ценам от 108 тыс рублей.

За семидневный пляжный тур в июле у оператора АЛЕАН с перелетом из Москвы придется заплатить от 103 тыс рублей на двоих.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спрос на туры в Дагестан

По данным Минтуризма РД, гостиницы летом будут загружены практически по максимуму, особенно в августе. Туроператоры говорят о пятикратном росте продаж по сравнению с прошлым годом. Самый востребованный отдых - пляжный.

Однако эксперты заверяют, что мест в отелях хватит всем - туроператоры хорошо подготовились, так что у многих есть достаточно мест на гарантии. Поэтому желающие могут бронировать туры в Дагестан на протяжении всего лета: для организованных туристов места найдутся.