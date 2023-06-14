Опубликовано: 20:25, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане разработали памятку для туристов. В ней говорится о правильном поведении граждан во время путешествий по достопримечательностям республики.

Памятку для туристов разработало министерство туризма Республики Дагестан. В ней прописаны правила поведения граждан во время пребывания в регионе, пишет Telegram-канал "Что там у дагестанцев?".

В ходе создания сводов для путешественников учитывались предпочтения местных религиозных организаций. Буклеты получат туристские компании Дагестана, также будет представлен и электронный формат.

Кроме того, памятку планируется распространять и в самолетах, летящих в Махачкалу. Власти намерены украсить город стендами, которые будут напоминать туристам о правильности внешнего вида в Дагестане.