В Дагестане разработали памятку для туристов. В ней говорится о правильном поведении граждан во время путешествий по достопримечательностям республики.
Памятку для туристов разработало министерство туризма Республики Дагестан. В ней прописаны правила поведения граждан во время пребывания в регионе, пишет Telegram-канал "Что там у дагестанцев?".
В ходе создания сводов для путешественников учитывались предпочтения местных религиозных организаций. Буклеты получат туристские компании Дагестана, также будет представлен и электронный формат.
Кроме того, памятку планируется распространять и в самолетах, летящих в Махачкалу. Власти намерены украсить город стендами, которые будут напоминать туристам о правильности внешнего вида в Дагестане.