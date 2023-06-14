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Туристам в Дагестане напомнят про внешний вид

Туристам в Дагестане напомнят про внешний вид
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане разработали памятку для туристов. В ней говорится о правильном поведении граждан во время путешествий по достопримечательностям республики.

Памятку для туристов разработало министерство туризма Республики Дагестан. В ней прописаны правила поведения граждан во время пребывания в регионе, пишет Telegram-канал "Что там у дагестанцев?".

В ходе создания сводов для путешественников учитывались предпочтения местных религиозных организаций. Буклеты получат туристские компании Дагестана, также будет представлен и электронный формат.

Кроме того, памятку планируется распространять и в самолетах, летящих в Махачкалу. Власти намерены украсить город стендами, которые будут напоминать туристам о правильности внешнего вида в Дагестане.

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