Юный боец ММА умер во время боя в Казахстане

В Казахстане на ринге скончался юный боец ММА. Спортсмену было 17 лет, причины смерти пока не установлены, ведется следствие.

В Казахстане умер 17-летний боец, это произошло во время боя на чемпионате NOMAD MMA в Актау.

Юноша упал по время поединка, первую помощь ему оказывали медработники спорткомплекса «Батыр», где проходил чемпионат. Прибывшая на место скорая помощь не смогла спасти подростка, была констатирована смерть.

Тренер юного бойца ранее подал заявку на соревнования с медсправкой, согласно которой состояние здоровья молодого спортсмена было в норме.

По факту началось расследование, выясняются все обстоятельства.

Представители федерации Nomad MMA в Мангистауской области выразили соболезнования семье погибшего спортсмена.

Всего в чемпионате в Актау приняли участие около 300 спортсменов всех возрастных групп, соревнования проходили два дня, 30 и 31 марта.