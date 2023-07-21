"Юнистрим" возобновил переводы в Грузию

Российская платежная система "Юнистрим" снова заработал на территории Грузии. Теперь граждане Грузии, которые проживают на территории России, вновь смогут совершать переводы в республику.

Совершать денежные переводы из России в Грузию вновь стало возможно с помощью платежной системы "Юнистрим". Информацию об этом озвучила заместитель главы правления компании Юлия Каверина в ходе заседания Российско-Грузинского Делового Совета по развитию экономических отношений.

"С возобновлением возможности денежных переводов грузинам, проживающим на территории РФ, теперь станет проще финансово поддерживать своих родственников и близких"

– Юлия Каверина

Ранее сообщалось, что летом прошлого года большая часть банков Грузии перестала работать с платежной системой.