Uniqlo и Adidas могут снова открыться в России

Опубликовано: 19:48, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бренды Uniqlo и Adidas не приняли решение об уходе из России, эти компании находятся в поиске решения. Магазины с 2022 года остаются закрытыми.

Бренды Unuiqlo и Adidas еще не решили, уйдут ли они с российского рынка, рассказал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Uniqlo и Adidas решение об уходе пока не приняли, закрыты магазины, они сейчас ищут решение"

– замминистра

Также он рассказал, как обстоят дела с сетью Decathlon, предлагающей разнообразные спортивные товары. В интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ Евтухов сообщил, что бренд окончательно уходит, российский бизнес вскоре будет продан, покупатель уже найден.