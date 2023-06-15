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Uniqlo и Adidas могут снова открыться в России

Вешалка с женской одеждой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Бренды Uniqlo и Adidas не приняли решение об уходе из России, эти компании находятся в поиске решения. Магазины с 2022 года остаются закрытыми.

Бренды Unuiqlo и Adidas еще не решили, уйдут ли они с российского рынка, рассказал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Uniqlo и Adidas решение об уходе пока не приняли, закрыты магазины, они сейчас ищут решение"

– замминистра

Также он рассказал, как обстоят дела с сетью Decathlon, предлагающей разнообразные спортивные товары. В интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ Евтухов сообщил, что бренд окончательно уходит, российский бизнес вскоре будет продан, покупатель уже найден.

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