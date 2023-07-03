Unilever не намерена сворачивать свои заводы в России

Опубликовано: 20:52, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Заводы и офисы британской компании Unilever по производству потребительских товаров повседневного спроса продолжат работу в России и Беларуси, а товары производителя останутся на российских прилавках, рассказала директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию компании.

Заводы и офисы производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever в России продолжают работать, обеспечивая внутренний рынок страны, поведала директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России и Беларуси Ирина Антюшина.

"Как ранее заявляла штаб-квартира компании Unilever, были приостановлены инвестиции, импорт и экспорт продукции в Россию и из нее, однако предприятия Unilever стране продолжат свою работу, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж", - заявила Антюшина, передает РИА Новости.

Компания Unilever, основанная в 1930 году, выпускает свыше 400 брендов бытовых товаров, в числе которых - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.

Напомним, в минувшем году прибыль Unilever Russia удвоилась с 56 млн евро в 2021 году до 108 млн евро.