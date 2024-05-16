Уникальный древний календарь обнаружили в Ингушетии

Работники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Ингушетии во время обхода территорий нашли уникальный артефакт, который в древности был календарем. Информацию об этом опубликовало правительство республики в своем telegram-канале.
Сообщается, что камень относился к полуразрушенному захоронению на территории комплекса башен.
"Сотрудник Джейрахско-Ассинского музея-заповедника во время обхода башенного комплекса Эрзи нашел в кладке древнего надземного полуразрушенного склепа с открытой поминальной камерой камень с загадочными насечками. Этот камень, украшенный рядами параллельных насечек, исследователи называют „календарным“. Он свидетельствует о глубоких знаниях наших предков, которые использовали его для отслеживания времени по движению солнца"
– пресс-служба правительства Ингушетии
Сообщается, что датировать происхождение камня невозможно, так как он использовался повторно.
По информации специалистов, подобные камни в древности означали благодать и часть использовались в местной архитектуре.
Чаще всего календари использовались в склепах и поминальных помещениях.
Власти региона подчеркивают, что эта находка в очередной раз доказывает многогранность культуры республики и России в целом.