Вестник Кавказа

Уникальный древний календарь обнаружили в Ингушетии

Уникальный древний календарь обнаружили в Ингушетии
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии на территории музея-заповедника был обнаружен уникальный камень, который в древности служил календарем. Находка была частью разрушенного могильника в комплексе башен.

Работники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Ингушетии во время обхода территорий нашли уникальный артефакт, который в древности был календарем. Информацию об этом опубликовало правительство республики в своем telegram-канале.

Сообщается, что камень относился к полуразрушенному захоронению на территории комплекса башен.

"Сотрудник Джейрахско-Ассинского музея-заповедника во время обхода башенного комплекса Эрзи нашел в кладке древнего надземного полуразрушенного склепа с открытой поминальной камерой камень с загадочными насечками. Этот камень, украшенный рядами параллельных насечек, исследователи называют „календарным“. Он свидетельствует о глубоких знаниях наших предков, которые использовали его для отслеживания времени по движению солнца"

– пресс-служба правительства Ингушетии

Сообщается, что датировать происхождение камня невозможно, так как он использовался повторно.

По информации специалистов, подобные камни в древности означали благодать и часть использовались в местной архитектуре.

Чаще всего календари использовались в склепах и поминальных помещениях.

Власти региона подчеркивают, что эта находка в очередной раз доказывает многогранность культуры республики и России в целом.

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