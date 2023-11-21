Уникальное явление озарило ночное небо над Подмосковьем

В Центре погоды "Фобос" сообщили о появлении уникального явления над небом в Подмосковье – световых столбов. Снимок был сделан в Дмитровском районе.

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале о появлении уникального явления в Московской области.

Так, ночное небо Подмосковья озарили световые столбы, образовавшиеся после снижения температуры в регионе. Снимок с явлением был сделан в Дмитровском районе.

"Понижение температуры привело к превращению влаги, содержащейся в воздухе, в ледяные кристаллы, и свет от ярких источников, расположенных у линии горизонта, отражается на гранях этих кристаллов, формируя световые столбы"

- Михаил Леус

Он также призвал жителей быть предельно аккуратными на дорогах, поскольку снижение температуры и высокая влажность могут образовать морозные туманы.