Москвичей ждут морозные выходные

Столичный регион продолжит оставаться во власти антициклона и в выходные дни. А это значит, что в Москве и области будет морозно и ясно. Столбики термометров будут опускаться до -15 градусов днем, и до -23 градусов ночью.

Морозы не покинут столичный регион и в выходные: столбики термометров будут опускаться до -15 градусов днем, ночью в Москве будет до -19, а по области до -23 градусов. Расположившийся над Москвой и областью антициклон, кроме морозной погоды, обеспечит и высокое давление.

«В субботу у нас осадков не ожидается. В воскресенье атмосферное давление чуть понизится, не исключен местами слабый снег. Дневная температура в городе порядка минус 14-15 градусов и в субботу, и в воскресенье»

– главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Собеседница РИА Новости отметила, что температура воздуха будет существенно ниже нормы для этого времени года.