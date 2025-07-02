Вестник Кавказа

Ульянов и Гросси обсудили Иран

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Михаил Ульянов провел встречу с главой МАГАТЭ. Одной из обсуждаемых тем стала ситуация вокруг Ирана

Состоялась встреча постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях сам Маихаил Ульянов.

Он подчеркнул, что обсудил с главой агентства Украину и Иран.  сообщил, что встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во вторник и обсудил вопросы, связанные с Украиной и Ираном.

"Сегодня встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии господином Рафаэлем Гросси, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с Украиной и Ираном"

– постпред РФ

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1490 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.