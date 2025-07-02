Ульянов и Гросси обсудили Иран

Михаил Ульянов провел встречу с главой МАГАТЭ. Одной из обсуждаемых тем стала ситуация вокруг Ирана

Состоялась встреча постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях сам Маихаил Ульянов.

Он подчеркнул, что обсудил с главой агентства Украину и Иран. сообщил, что встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во вторник и обсудил вопросы, связанные с Украиной и Ираном.

"Сегодня встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии господином Рафаэлем Гросси, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с Украиной и Ираном"

– постпред РФ