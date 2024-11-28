Вестник Кавказа

Украина лишила мэра Тбилиси звания мастера спорта

Украина лишила мэра Тбилиси звания мастера спорта
© Фото: соцсети Кахи Каладзе
В Киеве лишили Каху Каладзе звания мастера спорта. Мэр Тбилиси, будучи футболистом, выступал за киевское "Динамо" с 1998 по 2001 годы.

Тбилисский мэр и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе лишен звания "Мастер спорта Украины международного класса".

Заявление о снятии звания распространило министерство молодежи и спорта Украины. Ранее Каладзе внесли в санкционный список вместе с еще 18 политиками Грузии.

Помимо главы Тбилиси, данного звания лишились российский шахматист Сергей Карякин и бывший футболист украинской национальной команды Анатолий Тимощук.

Стоит отметить, что Каладзе с 1998 по 2001 годы защищал цвета киевского "Динамо". В составе клуба из Украины он становился чемпионом украинского первенства по футболу.

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