Украина лишила мэра Тбилиси звания мастера спорта

В Киеве лишили Каху Каладзе звания мастера спорта. Мэр Тбилиси, будучи футболистом, выступал за киевское "Динамо" с 1998 по 2001 годы.
Тбилисский мэр и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе лишен звания "Мастер спорта Украины международного класса".
Заявление о снятии звания распространило министерство молодежи и спорта Украины. Ранее Каладзе внесли в санкционный список вместе с еще 18 политиками Грузии.
Помимо главы Тбилиси, данного звания лишились российский шахматист Сергей Карякин и бывший футболист украинской национальной команды Анатолий Тимощук.
Стоит отметить, что Каладзе с 1998 по 2001 годы защищал цвета киевского "Динамо". В составе клуба из Украины он становился чемпионом украинского первенства по футболу.