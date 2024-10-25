Угарный газ унес две жизни в Дагестане

Трагедия произошла сегодня рано утром в одном из сел Левашинского района. Две женщины, члены одной семьи, насмерть отравились угарным газом. Известна предварительная причина смертельного происшествия.

Отравление угарным газом произошло в частном доме в селе Ахкент, расположенном в Левашинском районе. Подробности трагического инцидента сообщаются в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Дагестана.

Сигнал о ЧП был получен сегодня утром. Полицейские прибыли на место событий примерно в 9 часов. Внутри дома они нашли двух женщин, местных жительниц. Одной из них было всего 20 лет, второй – 51 год, младшая женщина – невестка, старшая – ее свекровь.

Правоохранители выдвинули предварительную версию причины трагедии. По всей видимости, женщины отравились угарным газом, а он оказался в помещении из-за сломанного дымохода.