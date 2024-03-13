Вестник Кавказа

Угарный газ отравил четверых человек в Дагестане

Угарный газ отравил четверых человек в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кизилюртовском районе четыре человека отравились угарным газом. В доме работала неисправная газовая колонка. Ее установили без разрешения.

Четыре жителя дагестанского поселка Бавтугай в Кизилюртовском районе отправились угарным газом, сообщает пресс-служба республиканской Госжилинспекции.

В ведомстве не сообщают о состоянии пострадавших. При проверке стало известно, что в доме без разрешения была установлена газовая колонка. Кроме того, она была неисправной.

Отмечается, что межрайонная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

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