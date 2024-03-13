Угарный газ отравил четверых человек в Дагестане

В Кизилюртовском районе четыре человека отравились угарным газом. В доме работала неисправная газовая колонка. Ее установили без разрешения.
Четыре жителя дагестанского поселка Бавтугай в Кизилюртовском районе отправились угарным газом, сообщает пресс-служба республиканской Госжилинспекции.
В ведомстве не сообщают о состоянии пострадавших. При проверке стало известно, что в доме без разрешения была установлена газовая колонка. Кроме того, она была неисправной.
Отмечается, что межрайонная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.