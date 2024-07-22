Юг России избавят от летних веерных отключений

Уже нынешним летом практика веерных отключений, вводившихся на юге России, может уйти в прошлое - Минэнерго РФ значительно снизило аварийность на объектах генерации и введет в строй новые электростанции.

Все энергетические объекты юга России основательно подготовили к летнему сезону, учитывая веерные отключения электричества, практиковавшиеся в прошлом сезоне, чтобы избежать таких крайностей, рассказал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Все мероприятия для того, чтобы ситуация со стабильностью электроснабжения была нормализована, были проведены"

- Евгений Грабчак

Энергетики обычно готовятся к осенне-зимнему периоду, а вот на юге страны они начали готовиться к весенне-летнему периоду, учтя прошлогодние уроки: главная цель – избежать необходимости ввода графиков ограничений, - рассказал замминистра, передает ТАСС.

Главная причина, вызывавшая введение веерных отключений – значительный рост потребления электроэнергии, вызваны экстремальным воздействием погоды и высокой аварийностью на объектах генерации и передачи электроэнергии, после проведения таких работ они будут работать более стабильно, обнадежил Грабчак.

К тому же, до 2030 года на юге будут построены новые объекты генерации, а общая их мощность по всей России составит 5 ГВт. Это позволит с уверенностью говорить о стабильной работе энергосистемы, обеспечить прирост потребления и покрыть все нужные потребности, - добавил заместитель министра.