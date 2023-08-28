Юг Ирана потряс взрыв нефтепровода

Опубликовано: 13:45, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Контрабандисты погибли в момент кражи нефти из нефтепровода в городе Бендер-Хемир на юге Ирана. После взрыва начался пожар.

Два человека стали жертвами взрыва нефтепровода в Иране. ЧП произошло на юге страны в провинции Хормозган в городе Бендер-Хемир.

Известно, что взрыв прогремел в момент, когда двое воришек начали сверлить отверстие в трубе для кражи «черного золота». За взрывом последовал пожар.

В настоящее время на месте работают пожарные и спасатели, ведутся попытки локализовать взять возгорание под контроль.