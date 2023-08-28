Иранская нефть разлилась в Персидском заливе

Иран допустил утечку нефти с подводного трубопровода. Разлив зафиксирован в районе Генаве на Персидском заливе.
ЧП произошло на иранском нефтепроводе, повреждение трубы привело к разливу нефти в Персидском заливе.
Нефть из подводного трубопровода, идущего от месторождения Ахваз в Хузестане с нефтеналивным терминалом на острове Харг, разлилась в Персидском заливе. Местом утечки стал порт Генаве.
Команды специалистов-водолазов направлены к месту ЧП для устранения утечки.
Информации об объемах разлива нет.