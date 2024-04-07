Вестник Кавказа

УЕФА проверил качество стадиона в Товузе

УЕФА
© Фото: сайт УЕФА
Товузскому стадиону в Товузе разрешили принимать игры ранней стадии квалификации еврокубков. Матчи групповой стадии арена в ближайшее время принимать не сможет.

Представители УЕФА проинспектировали городской стадион в Товузе. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Домашнюю арену "Туран-Товуза" проверяли на соответствие требованиям к еврокубковым матчам.

В ходе инспектирования европейская делегация постановила, что стадион соответствует второй категории УЕФА, которая позволяет проводить на нем матчи ранней стадии квалификации еврокубков.

Для того, чтобы получить третью категорию, руководству клуба предстоит выполнять ряд работ.

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