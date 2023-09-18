Преступление в отношении стража порядка было совершено в Павлодарской области, о нем рассказали в региональном департаменте полиции.
Однажды в полиции Аксу получили по телефону просьбу о помощи. Местная жительница рассказала, что ее сын употребил алкоголь и спровоцировал ссору, проявляя при этом агрессию.
Участковый прибыл в квартиру, чтобы утихомирить разбушевавшегося мужчину. Однако буян, вместо того, чтобы прийти в чувство, взял утюг и ударил им по голове стражу порядка. Не остановившись на этом, дебошир укусил полицейского в руку.
Правоохранитель вызвал подкрепление, преступника отвезли в отдел.
Запущено досудебное расследование. Мужчина подозревается в насилии против представителя власти, оказавшегося не опасным для жизни или здоровья.
Хулигану грозит штраф, общественные или исправительные работы, ограничение или даже лишение свободы.