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Ударил полицейского утюгом и укусил: пьяный житель Аксу устроил дебош

Ударил полицейского утюгом и укусил: пьяный житель Аксу устроил дебош
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лишение свободы грозит жителю Павлодарской области, устроившему пьяный дебош. Мужчина укусил полицейского, приехавшего на семейный скандал, за руку и нанес ему удар утюгом

Преступление в отношении стража порядка было совершено в Павлодарской области, о нем рассказали в региональном департаменте полиции.

Однажды в полиции Аксу получили по телефону просьбу о помощи. Местная жительница рассказала, что ее сын употребил алкоголь и спровоцировал ссору, проявляя при этом агрессию.

Участковый прибыл в квартиру, чтобы утихомирить разбушевавшегося мужчину. Однако буян, вместо того, чтобы прийти в чувство, взял утюг и ударил им по голове стражу порядка. Не остановившись на этом, дебошир укусил полицейского в руку.

Правоохранитель вызвал подкрепление, преступника отвезли в отдел.

Запущено досудебное расследование. Мужчина подозревается в насилии против представителя власти, оказавшегося не опасным для жизни или здоровья.

Хулигану грозит штраф, общественные или исправительные работы, ограничение или даже лишение свободы.

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