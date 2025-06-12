Участники Шушинского глобального медиафорума посетили Агдам

Процесс восстановления Агдама осмотрели Участники III Шушинского глобального медиафорума.

Участники III Шушинского глобального медиафорума посетили Агдам, где проводятся работы по восстановлению.

Гости ознакомились с дворцовым комплексом "Имарет", открытым после масштабной реконструкции в сентябре 2024 года. Здесь участники форума узнали об истории и культуре Агдама, а также Карабаха.

После этого гости отправились в Агдамский промышленный парк, который играет важную роль в восстановлении экономического потенциала региона, а также дает рабочие места местным жителям.

Также участники статусного мероприятия осмотрели железнодорожный и автовокзальный комплекс в Агдаме, который является одним из важнейших транспортных объектов в регионе.

Маршрут поездки участником медиафорума также затронул село Хыдырлы, открытого 3 июля при участии лидеров Азербайджана и Кыргызстана Ильхама Алиева и Садыра Жапарова. Здесь участники поездки узнали о ходе первого этапа восстановления населенного пункта.