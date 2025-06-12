Вестник Кавказа

Участники Шушинского глобального медиафорума посетили Агдам

Дворец Панаха Али-хана (Имарет)
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Процесс восстановления Агдама осмотрели Участники III Шушинского глобального медиафорума.

Участники III Шушинского глобального медиафорума посетили Агдам, где проводятся работы по восстановлению. 

Гости ознакомились с дворцовым комплексом "Имарет", открытым после масштабной реконструкции в сентябре 2024 года. Здесь участники форума узнали об истории и культуре Агдама, а также Карабаха. 

После этого гости отправились в Агдамский промышленный парк, который играет важную роль в восстановлении экономического потенциала региона, а также дает рабочие места местным жителям. 

Также участники статусного мероприятия осмотрели железнодорожный и автовокзальный комплекс в Агдаме, который является одним из важнейших транспортных объектов в регионе.

Маршрут поездки участником медиафорума также затронул село Хыдырлы, открытого 3 июля при участии лидеров Азербайджана и Кыргызстана Ильхама Алиева и Садыра Жапарова. Здесь участники поездки узнали о ходе первого этапа восстановления населенного пункта.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
2355 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.