Участники акции протеста в Тбилиси провоцируют силовиков

Сегодня в грузинской столице проходит очередная протестная акция. Участники протеста слепят полицейских лазерами, стреляют пиротехникой, бросают камни.

Проспект Рустави и площадь Свободы в Тбилиси заполнены людьми - митинг, которые проходят теперь ежедневно, связан с решением властей Грузии о заморозке переговоров с ЕС.

Сегодняшняя акция - восьмая по счету. Протестующие находятся у здания парламента, там же собираются правоохранители, на место прибыли силовики с водометами. Участники акции не только ослепляют полицейских лучами лазеров, но и проявляют агрессию - кидают камни, стреляют пиротехникой.

Напомним, после обысков 4 декабря, последняя акция протеста прошла мирно, без использования фейерверков не по назначению. Этой ночью протестующие снова "вооружены". Правоохранители держат водометы и спецтехнику наготове - может потребоваться разгон участников акции.