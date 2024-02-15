Участие на Олимпиаде в Париже может стать для россиян преступлением

В Москве заявили, что МОК работает над тем, чтобы минимизировать число россиян на Олимпиаде в Париже. Там заявили, что согласие с требованиями МОК нарушит законы РФ.

Международный Олимпийский комитет работает над минимизацией количества российских спортсменов на Олимпиаду в Париже, сообщает пресс-служба Российского Олимпийского комитета.

Ранее CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства из-за включения Россией представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

"Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в отношении них МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных. Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева — недавно Лозанна прямо заявила об этом"

- Олимпийский комитет РФ

Там же заявили, что спортсмены, которые согласятся с действующими требованиями Международного Олимпийского комитета, могут нарушить российское законодательство.

В ОКР подчеркнули, что дискриминация россиян в спорте продолжается и уже достигла невиданных масштабов. При этом в Комитете добавили, что принимают меры в случае негативных последствий.