Гимнастки Аверины завершили спортивную карьеру

Гимнастки сестры Аверины завили о том, что уходят из большого спорта, соответственно участвовать в соревнованиях больше не будут. Они планируют выступать в различных спортивных шоу.

Чемпионки всех возможных чемпионатов и первенств, участницы Олимпиад сестры Аверины ушли из большого спорта. Отныне они будут выступать в спортивных шоу.

«Сегодня мне девочки сказали, что они больше выступать не будут»

– президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

По словам самих гимнасток, в дальнейшем они будут выступать в шоу.

«Планов на будущее много, будем пробовать себя в чем-то новом, новый этап в жизни начинается, он будет интересный и насыщенный»

– Дина Аверина

Отметим, что помимо множества медалей, Дина Аверина завоевала серебро Олимпиады в Японии, в решающей схватке уступив израильской спортсменке.

Напомним, что Дина и Арина Аверины начали заниматься художественной гимнастикой будучи детьми, и тренеры сразу заметили их талант. Потом были занятия спортивной школе, отбор в сборную России и многочисленные соревнования.

Сестры проявили невероятную преданность мечте и упорство в тренировках, их техника и грация были непревзойденными.