Гимнастки Аверины завершили спортивную карьеру

Чемпионки всех возможных чемпионатов и первенств, участницы Олимпиад сестры Аверины ушли из большого спорта. Отныне они будут выступать в спортивных шоу.
«Сегодня мне девочки сказали, что они больше выступать не будут»
– президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
По словам самих гимнасток, в дальнейшем они будут выступать в шоу.
«Планов на будущее много, будем пробовать себя в чем-то новом, новый этап в жизни начинается, он будет интересный и насыщенный»
– Дина Аверина
Отметим, что помимо множества медалей, Дина Аверина завоевала серебро Олимпиады в Японии, в решающей схватке уступив израильской спортсменке.
Напомним, что Дина и Арина Аверины начали заниматься художественной гимнастикой будучи детьми, и тренеры сразу заметили их талант. Потом были занятия спортивной школе, отбор в сборную России и многочисленные соревнования.
Сестры проявили невероятную преданность мечте и упорство в тренировках, их техника и грация были непревзойденными.