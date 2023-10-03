Участие Армении в МУС не помешает ее председательству в ЕАЭС – власти

Присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда никак не скажется на ее обязанностях как председателя в ЕАЭС. Такое заявление сделал депутат партии Никола Пашиняна Вагаршак Акопян.

Армения сможет делать все, что необходимо, в качестве председателя ЕАЭС, невзирая на статус страны, признающей Международный уголовный суд, сообщил глава парламентской комиссии Вагаршак Акопян.

Представителю правящей фракции "Гражданский договор" задали соответствующий вопрос представители оппозиции.

Законодатель пояснил, что страны ЕАЭС достигают согласия по всем возникающим вопросам, далее они действуют согласно данным договоренностям. Депутат подчеркнул готовность и Армении соблюдать взятые на себя обязательства, в том числе – при возможной организации саммита ЕАЭС.

"То есть, если будет консенсус, чтобы все посетили Армению, это произойдет"

– Акопян

Политик добавил, что все вызывающие затруднения вопросы рассматриваются совместно с партнерами. Он добавил, что урегулирование таких моментов должно происходить совместными усилиями.

Армения и МУС

Напомним, Армения стала полноправным членом МУС 1 февраля. Вскоре после этого армянский премьер несколько неопределенно прокомментировал возможность визита российского президента в Армению – учитывая, что ранее МУС выдал "ордер на арест" Владимира Путина. Никол Пашинян, в частности, заявил, что вопрос об аресте того или иного лица решает не он. Глава правительства пояснил, что Армения должна выполнять все свои международные обязательства, включая и договоренности с Россией.