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Учащиеся религиозного образовательного учреждения в Дагестане отравились шаурмой

Учащиеся религиозного образовательного учреждения в Дагестане отравились шаурмой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Купленная в ларьке шаурма привела к отравлению четырех учащихся мактаба в столице Дагестана. Сейчас все они находятся в больнице под наблюдением врачей

В религиозном образовательном учреждении в Махачкале отравились шаурмой четыре человека. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.

"Восемнадцатого октября в городе Махачкале с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировано четыре человека… Установлено, что пострадавшие являются учащимися религиозного образовательного учреждения (мактаб)"

– краевое управление федеральной службы

Отмечается также, что они приобрели шаурму в ларьке на рынке. Специалисты проверили точку общественного питания и выявили там многочисленные нарушения санитарного характера. В настоящее время ларек не работает, он откроется после ликвидации нарушений.

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