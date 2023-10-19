Учащиеся религиозного образовательного учреждения в Дагестане отравились шаурмой

Купленная в ларьке шаурма привела к отравлению четырех учащихся мактаба в столице Дагестана. Сейчас все они находятся в больнице под наблюдением врачей
В религиозном образовательном учреждении в Махачкале отравились шаурмой четыре человека. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.
"Восемнадцатого октября в городе Махачкале с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировано четыре человека… Установлено, что пострадавшие являются учащимися религиозного образовательного учреждения (мактаб)"
– краевое управление федеральной службы
Отмечается также, что они приобрели шаурму в ларьке на рынке. Специалисты проверили точку общественного питания и выявили там многочисленные нарушения санитарного характера. В настоящее время ларек не работает, он откроется после ликвидации нарушений.