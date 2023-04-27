РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Убийца брата и подруги спрятал их тела в одном колодце на Ставрополье

Убийца брата и подруги спрятал их тела в одном колодце на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Житель Ставропольского края убил своего брата, а через пять лет совершил аналогичное преступление в отношении собственной сожительницы. Оба преступления он совершил в состоянии опьянения.

Приговор за страшное двойное убийство вынесен жителю Ставропольского края, говорится в Telegram-канале краевых судов.

Убийство брата

Первое преступление было совершено в декабре 2017 года. Во время застолья с алкоголем он поспорил со своим братом. Не остановившись на словесных аргументах, агрессор до смерти забил брата. Тело он укрыл в заброшенном колодце.

Убийство сожительницы

Преступник держался пять лет, но затем, в декабре прошлого года, снова будучи в состоянии алкогольного опьянения, он опять избил - теперь уже свою сожительницу. Женщина умерла. Его тело убийца, с помощью матери и ее сожителя, отправил в тот же колодец.

Дело раскрыто

Тело первой жертвы было найдено при расследовании дела об убийстве второй.

"По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима"

— пресс-служба судов Ставропольского края

Подозреваемые в обстреле автомобиля арестованы в Ставрополе

Подозреваемые в обстреле автомобиля арестованы в Ставрополе

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
660 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version