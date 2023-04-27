Убийца брата и подруги спрятал их тела в одном колодце на Ставрополье

Приговор за страшное двойное убийство вынесен жителю Ставропольского края, говорится в Telegram-канале краевых судов.
Убийство брата
Первое преступление было совершено в декабре 2017 года. Во время застолья с алкоголем он поспорил со своим братом. Не остановившись на словесных аргументах, агрессор до смерти забил брата. Тело он укрыл в заброшенном колодце.
Убийство сожительницы
Преступник держался пять лет, но затем, в декабре прошлого года, снова будучи в состоянии алкогольного опьянения, он опять избил - теперь уже свою сожительницу. Женщина умерла. Его тело убийца, с помощью матери и ее сожителя, отправил в тот же колодец.
Дело раскрыто
Тело первой жертвы было найдено при расследовании дела об убийстве второй.
"По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима"
— пресс-служба судов Ставропольского края