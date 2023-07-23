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У узбекских студентов будет своя банковская карта

У узбекских студентов будет своя банковская карта
Власти Узбекистана в скором времени намерены разработать и выпустить универсальную студенческую банковскую карту, на которую будут не только начисляться стипендии – она станет для учащихся и своеобразным удостоверением личности, и пропуском в библиотеки и общежития.

В Узбекистане разрабатывается новый пилотный проект "Универсальная студенческая банковская карта" – его внедряют Минобразования страны совместно с "Алокабанком", сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций республики.

Новый документ позволит руководству вузов начислять на счет студента стипендии, а самому учащемуся - оформлять микрозаймы, открывать другие вклады и электронные кошельки, переводить деньги и интегрироваться с международными платежными системами, передает Sputnik Узбекистан.

У новой карты будут и другие, вовсе не финансовые функции – карта станет своеобразным студенческим "удостоверением", которое будет давать право на посещение библиотек, спортивных комплексов, а также послужит пропуском для входа в общежитие.

Пилотный проект внедряется в соответствии с Указом президента, призванным организовать государственное управление в сфере цифровых технологий.

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