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Российский банк запустил переводы в Турцию и Азербайджан

Российский банк запустил переводы в Турцию и Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Желающие перевести деньги людям в Азербайджан и Турцию теперь смогут обратиться за этой услугой к одному из крупнейших российских банков. Перевод выполняется моментально.

Россияне теперь могут отправить перевод в Азербайджан и Турцию, воспользовавшись услугами банка "Открытие", рассказали в его пресс-службе.

Клиенты организации могут послать деньги на как на счета, так и на карты людей в этих странах через приложение для мобильного и интернет-банк.

Чтобы совершить перевод, нужно будет указать:

  • в Азербайджан - номер банковской карты,
  • в Турцию - номер счета в банке.

Ограничение для одного перевода - 15 тыс рублей.

Деньги придут получателю в манатах либо в лирах, причем они будут зачислены сразу же.

"Мы дополнили перечень стран для трансграничных переводов популярными сегодня туристическими направлениями - Турцией и Азербайджаном. Это значительно расширит возможности наших клиентов, ускорит и упростит их финансовые операции"

– заместитель лидера трайба "Ежедневный банкинг" банка "Открытие" Алексей Перов

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