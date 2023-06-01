Российский банк запустил переводы в Турцию и Азербайджан

Россияне теперь могут отправить перевод в Азербайджан и Турцию, воспользовавшись услугами банка "Открытие", рассказали в его пресс-службе.
Клиенты организации могут послать деньги на как на счета, так и на карты людей в этих странах через приложение для мобильного и интернет-банк.
Чтобы совершить перевод, нужно будет указать:
- в Азербайджан - номер банковской карты,
- в Турцию - номер счета в банке.
Ограничение для одного перевода - 15 тыс рублей.
Деньги придут получателю в манатах либо в лирах, причем они будут зачислены сразу же.
"Мы дополнили перечень стран для трансграничных переводов популярными сегодня туристическими направлениями - Турцией и Азербайджаном. Это значительно расширит возможности наших клиентов, ускорит и упростит их финансовые операции"
– заместитель лидера трайба "Ежедневный банкинг" банка "Открытие" Алексей Перов