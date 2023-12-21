У узбекских предпринимателей появятся новые возможности

Для узбекских бизнесменов введут новый рейтинг, по которому их разделят на четыре категории, а обладателям высокого рейтинга предоставят ряд льгот.

С первым днем весны в Узбекистане заработает рейтинг устойчивости предпринимателей, его уже оценил президент страны Шавкат Мирзиеев, сообщает пресс-служба главы государства.

"Рейтинг предусматривает разделение предпринимателей на 4 категории по 23 критериям, таким как продолжительность деятельности, уровень рентабельности, платежная дисциплина, участие в обеспечении занятости населения и размер заработной платы. Рейтинг будет формироваться на основе данных налоговых, юстиционных и судебных органов. Каждый предприниматель сможет узнать свою позицию и оценку в режиме реального времени"

- пресс-служба президента Узбекистана

Предпринимателей с высоким рейтингом ждут серьезные льготы – для них отменят все налоговые проверки, сумму НДС возвратят за одни сутки, а переплату по другим видам налогов – в течение трех дней. Также у них будут льготы при импорте и реализации товаров.

Для них вырастет и срок оплаты госимущества и земельных участков, купленных на аукционе - его продлят с 3 до 5 лет, а для тех, кто внесет первый взнос за них не менее 15%, годовые проценты на оставшуюся сумму начисляться не будут. Все субсидии, льготы и преференции им будут выдавать, исходя из рейтинга.

Ознакомившись с новой платформой, Мирзиеев отметил, что необходимо тщательно проработать систему, обеспечить ее эффективность и объективность.

"На основе предложений предпринимателей мы улучшаем условия для бизнеса. Недавним постановлением отменили 16 лицензий и 34 вида отчетности. Класс предпринимателей становится ведущей силой в обществе, и молодежь ориентируется на них. Теперь через этот рейтинг необходимо стимулировать среди предпринимателей законопослушность, дисциплинированность и инициативность. В реализации и обеспечении эффективности рейтинга важная роль должна принадлежать Общественному совету по поддержке предпринимательства"

- Шавкат Мирзиеев

Заработает новая платформа 1 марта.