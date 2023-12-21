Узбекистан посетили свыше 235 тыс россиян

Россия стала главным поставщиком туристов в Узбекистан в 2023 году. В стране побывали более 235 тыс россиян, это в разы больше, чем турпоток из других государств.

Общий турпоток в Узбекистан за 2023 год составил 773,3 тыс человек, больше всего туристов прибыло в республику из России.

За 12 месяцев прошлого года в Узбекистане отдохнули 235,3 тыс россиян. Таким образом, россияне оказались основными иностранными туристами в Узбекистане.

Второе место по турпотоку занимает Казахстан - 63,4 тыс человек, третье - Кыргызстан - почти 44 тыс человек. Также Узбекистан - востребованное направление, среди путешественников из Таджикистана, Турции, Китая, Туркменистана, Индии.

Поток туристов из Европы в Узбекистан небольшой и уступает российскому в десять раз: из Германии прибыло менее 23 тыс гостей, из Италии - 22 тыс.