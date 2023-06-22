У Петропавловска есть масса проблем помимо переименования

Опубликовано: 8:28, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вопрос о переименовании казахстанского Петропавловска, который регулярно поднимается в регионе, крайне болезненно воспринимается его жителями, хотя у города пока достаточно экономических проблем, требующих немедленного решения.

Прежде чем думать о переименовании Петропавловска, необходимо поднять экономику региона и улучшить благосостояние населения, уверен аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров.

На вопрос о переименовании Петропавловска на брифинге Службы центральных коммуникаций в столице Сапаров подчеркнул, что сначала нужно решить более серьезные проблемы, передает Sputnik Казахстан.

"Вопрос сегодня на повестке дня не стоит. Сегодня вопрос стоит, как поднять экономику региона, как создать рабочие места, как обеспечить население, улучшить благосостояние людей. В первую очередь данные вопросы нужно решить. А потом уже посмотрим, как быть"

- Айдарбек Сапаров

Тема переименования Петропавловска поднимается уже много лет отдельными активистами, вызывая волнение населения: еще в 2010 году 13 депутатов нижней палаты парламента страны выступили с инициативой переименовать город в Кызылжар. Реакция последовала незамедлительно – большинство его жителей выступило категорически против, они активно собирали подписи против переименования, а также повязывали желтые ленточки - как символ своего несогласия с инициативой.