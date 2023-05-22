В Петропавловске нашли горы. Мусорные…

Опубликовано: 18:56, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстанские экологи выявили в Петропавловске сразу 25 новых стихийных свалок мусора, годом ранее незаконные мусорные свалки в Северо-Казахстанской области искали с помощью космического мониторинга.

Экологи нашли в Петропавловске (Северо-Казахстанская область) сразу 25 новых гор - мусорных, хотя в прошлом году они почти полностью ликвидировали все стихийные свалки в регионе, сообщил руководитель департамента экологии Северо-Казахстанской области Азамат Бектасов.

Горы мусора в области растут как грибы после дождя: в Петропавловске выросло 25 незаконных свалок, в Кызылжарском районе - 12, в Жамбылском и Есильском районах - по одной, в Мамлютском районе - восемь, три - с нарушением установленных границ, передает Sputnik Казахстан.

Пока из 47 свалок, выявленных рабочей группой, ликвидированы 10, работа продолжается.

В прошлом году незаконные свалки выявляли посредством космического мониторинга – всего в регионе нашли 232 несанкционированные свалки, 224 из них ликвидировали.

В этом году космомониторинг мест размещения мусора еще не проводился.

Всего в Северо-Казахстанской области находятся 454 объекта размещения твердо-бытовых отходов, однако разрешительную документацию имеют лишь 11 полигонов.