В Петропавловске нашли горы. Мусорные…

Экологи нашли в Петропавловске (Северо-Казахстанская область) сразу 25 новых гор - мусорных, хотя в прошлом году они почти полностью ликвидировали все стихийные свалки в регионе, сообщил руководитель департамента экологии Северо-Казахстанской области Азамат Бектасов.
Горы мусора в области растут как грибы после дождя: в Петропавловске выросло 25 незаконных свалок, в Кызылжарском районе - 12, в Жамбылском и Есильском районах - по одной, в Мамлютском районе - восемь, три - с нарушением установленных границ, передает Sputnik Казахстан.
Пока из 47 свалок, выявленных рабочей группой, ликвидированы 10, работа продолжается.
В прошлом году незаконные свалки выявляли посредством космического мониторинга – всего в регионе нашли 232 несанкционированные свалки, 224 из них ликвидировали.
В этом году космомониторинг мест размещения мусора еще не проводился.
Всего в Северо-Казахстанской области находятся 454 объекта размещения твердо-бытовых отходов, однако разрешительную документацию имеют лишь 11 полигонов.