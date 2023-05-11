У Эрдогана есть все шансы победить в первом туре

Опубликовано: 8:29, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Официальный сайт президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может победить уже в первом туре президентских выборов в стране с перевесом в 6%, - показал соцопрос компании ADA.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу в первом туре президентских выборов с отрывом в 6% от ближайшего соперника, следует из опроса турецкой социологической компании ADA.

Опрос центра ADA проводился во всех 81 провинциях Турции с участием 65 тыс человек с 20 апреля по 9 мая. Центр опубликовал результаты без указания источников финансирования и не уточнил погрешность в исследовании, передает РИА Новости.

Согласно результатам опроса, свои голоса за Эрдогана готовы отдать 50,6% опрошенных, за кандидата от семи партий оппозиции Кемаля Кылычдароглу - 44,8%.

Два других кандидата – Синан Оган и Мухаррем Индже - набрали лишь около 3% и 2% голосов соответственно.

Синан Оган опубликовал в Twitter некий exit poll по итогам зарубежного голосования турецкой диаспоры, согласно которому Оган и Кылычдароглу получили по 24,5% и 27,4% голосов, а Эрдоган набрал более 38%.

Большинство проведенных в апреле опросов намекают на неизбежность второго тура президентских выборов ввиду того, что ни один из кандидатов, вероятнее всего, не наберет 50% голосов.

Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, единого кандидата от "Республиканского альянса", является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. В выборах участвуют и лидер партии Memleket Мухаррем Индже, и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов пройдет 28 мая.