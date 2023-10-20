У экс-дочки Сбербанка в Казахстане может появиться новый хозяин

Опубликовано: 12:47, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Катарские инвесторы могут стать обладателями бывшей «дочки» Сбербанка в Казахстане. «Дочка» закрылась из-за санкций, но после смены владельца была исключена из списка.

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова сообщила о возможном приобретении катарскими инвесторами бывшей «дочки» Сбербанка – банка Bereke.

Она отметила, что в настоящее время потенциальные инвесторы проводят оценку банка Bereke, по ее результатам будет выявлена стоимость. Кроме того, по ее словам, определяется круг потенциальных инвесторов. При этом Абылкасымова не раскрыла имя будущего инвестора.

Помимо этого, глава Агентства заявила, что регулятор приступил к ревизии банковского законодательства. Это делается для облегчения условия вхождения иностранных банков на местный рынок.

Напомним, «дочка» Сбербанка в Казахстане оказалась под американскими санкциями весной прошлого года. В результате Сбербанк продал «дочку» национальному холдингу «Байтерек». Сейчас организация называется Bereke Bank.

Стоит добавить, что с бывшей «дочки» Сбербанка были сняты все санкции.