У Алматы будет резервный запас чистой воды

Власти Алматы создадут резервное водохранилище для мегаполиса, если город снова столкнется с дефицитом чистой воды в летнее время.

Власти Алматы хотят избежать возможных проблем с водой из-за жары, рассказал аким южной столицы Казахстана Ерболат Досаев.

"Для устранения дефицита создается резервная схема водоснабжения мощностью 32 тыс кубометров в сутки с завершением в июне 2024 года. Основными источниками воды будут талгарские месторождения подземных вод и бурение шести новых скважин с увеличением мощности насосных станций на 60%"

- Ерболат Досаев

Также до конца года дополнительный источник воды получит район Каменское плато – для этого заработает семь новых водозаборов и пять резервуаров на 6,9 тысячи кубических метров, добавил аким, передает "АиФ-Казахстан".

Минувшим летом из-за таяния ледников и повышения мутности в реках в Медеуском районе Алматы были проблемы с водой– несколько недель она шла в кранах алмаатинцев по часам.